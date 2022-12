Dalla Cina all'Iran. Contro un potere sempre più spietato, le proteste si fanno fantasiose

Dai fogli bianchi a Shanghai ai turbanti dei mollah fatti volare a Teheran. Di fronte al dissenso i governi hanno la scelta di cedere un poco, in attesa che la situazione si calmi. O di rispondere alle buone con le cattive, alla vecchia maniera, con la clava. L’esito, in un caso come nell’altro, non è mai scontato

Quando è proibita, la protesta si fa creativa. Di fronte alla protesta il potere ha la scelta di cedere un poco, in attesa che la situazione si calmi. O di rispondere alle buone con le cattive, alla vecchia maniera, con la clava. L’esito, in un caso come nell’altro, non è mai scontato. Non sempre però funziona la fantasia. Talvolta basta un nonnulla perché diventi incubo.