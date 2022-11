Pechino come Hong Kong: le manifestazioni cinesi come quelle dell'ex colonia

Chi conosce le proteste pro democrazia di Hong Kong, per un attimo, guardando le manifestazioni in Cina degli scorsi giorni, ha pensato che quelle immagini provenissero dall’ex colonia inglese. Per i simboli – i fogli bianchi, già utilizzati durante le proteste di Hong Kong nel 2020, i fiori e le candele, sempre presenti nella veglia annuale nel parco di Vittoria per commemorare le vittime di piazza Tiananmen (vietata dal 2020 formalmente a causa delle restrizioni Covid) – e per gli slogan come “Revolution of our times” e “Be water”. Eppure i video delle proteste non arrivavano (almeno quelli di sabato e domenica) dall’ex colonia britannica ma dalla Cina continentale, ed è la prima volta in assoluto che sembra quasi non esserci alcuna differenza tra le due.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE