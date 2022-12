Perché non riusciamo a vedere che la repressione in Iran è cancellazione culturale

Nella repubblica islamica è in atto un’opposizione tra assoluti che non riusciamo più a capire, accecati come siamo dalla nostra nuova cultura antioccidentale

La “inimicizia contro Dio” o “lotta contro Dio” ovvero l’accusa che ha portato alla morte per impiccagione di un manifestante di 23 anni in Iran è espressione a un tempo maestosa e sinistra. Indica qualcosa che ci ostiniamo a non capire: lo scontro tra assoluti. In Ucraina c’è un coraggio per la vita contro l’istinto di morte di un’ideologia del potere neoimperiale. E salvo le solite eccezioni abbiamo saputo scegliere perché non avevamo alternative al sostegno dei combattenti nella più feroce e pericolosa guerra europea dalla fine del conflitto mondiale. Con l’Iran ci permettiamo il lusso della disattenzione, parteggiamo con il cuore ma teniamo le mani in tasca.