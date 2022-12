Russia, Cina e Iran. Stanno cambiando le alleanze nello spazio, e non solo

Mosca e Teheran collaborano per i satelliti, e Pechino, sempre più forte nel campo tecnologico, li benedice. Come la pax economica, anche la pax spaziale è finita

Ieri Hassan Salarieh, direttore dell’Agenzia spaziale iraniana, e Yuri Borisov, capo dell’Agenzia spaziale russa Roscosmos, si sono incontrati sull’isola di Kish, nel sud dell’Iran, dov’è in corso la Iran International Airshow & Aerospace Exhibition, e hanno firmato alcuni accordi per rafforzare la cooperazione nel settore spaziale. Il più importante è quello sui satelliti, la loro costruzione e la capacità di elaborarne i dati. Solo quattro mesi fa, dal cosmodromo russo di Baikonur, era stato lanciato il primo satellite iraniano, Khayyam, progettato a Teheran e assemblato e lanciato dai russi. Khayyam è un satellite spia, raccoglie immagini ad alta risoluzione ed è ufficialmente un sistema di “monitoraggio ambientale”. Il rafforzamento della cooperazione tra Russia e Iran è stato benedetto dalla Cina, che ieri rilanciava la notizia sui suoi media di stato. Pechino in questo momento sta accelerando sul suo programma spaziale, e una settimana fa ha completato la stazione spaziale orbitante Tiangong, il “palazzo celeste”.