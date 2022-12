L'Iran è stato espulso dalla commissione Donne dell'Onu. L'elenco dei paesi contrari

Otto stati non hanno sostenuto la proposta americana. Una lista indicativa del nuovo posizionamento geopolitico da dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Intanto Biden e Ue hanno introdotto sanzioni per il regime

La Repubblica islamica d’Iran è stata espulsa dalla commissione dell’Onu che si occupa dei diritti delle donne. È stata approvata la risoluzione proposta dagli Stati Uniti “per rimuovere con effetto immediato” il paese in seguito alla repressione in corso contro i manifestanti. Cinquecento morti, diciottomila arrestati, moltissime ragazze e donne che hanno dato il via alle proteste dopo la morte di Mahsa Amini mentre era in custodia della polizia religiosa perché non indossava correttamente il velo.