La visita di Zelensky sul fronte della guerra a Bakhmut è straordinaria

Al trecentesimo giorno della guerra di Vladimir Putin in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky è andato a Bakhmut, nel Donetsk, il fronte della guerra. Si è presentato non annunciato, ha portato le medaglie per i soldati che lì combattono da molto tempo, ha stretto le mani, ha guardato negli occhi questi uomini che mantengono la posizione, ricacciano indietro i russi, ha detto che avrebbe voluto portare la luce, ma l’elettricità è quella che è, però “quel che conta è la luce dentro”. Zelensky ha acceso questa luce il primo giorno dell’invasione russa a febbraio quando disse agli americani che gli offrivano un modo per lasciare l’Ucraina “ho bisogno di munizioni non di un passaggio”, e non l’ha più spenta. Zelensky ripete sempre che non vuole che la guerra diventi una normalità, che la tenacia e la resistenza degli ucraini non devono far pensare che sia possibile una convivenza con la guerra: la guerra va vinta e basta, non ci si adatta al conflitto, al buio, al freddo, alla distruzione, alla morte come compagnia quotidiana. Allo stesso tempo non dobbiamo pensare che sia normale routine la visita a un fronte di guerra sotto attacco continuo: è un gesto straordinario.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE