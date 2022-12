Kyiv fa un'operazione mediatica e un'inversione retorica: ora dice che Mosca è fortissima

Solo un mese fa, in visita nella città di Kherson appena liberata, Zelensky aveva detto: “E’ l’inizio della fine della guerra”. Oggi c’è un improvviso sforzo coordinato nella comunicazione delle autorità per dire che saremmo tornati quasi dove eravamo il primo giorno dell’invasione.

