Ecco come proteggere i cieli d'Ucraina. Dal Nasams americano agli Iris-t tedeschi

La serie di attacchi di lunedì contro le città e le infrastrutture strategiche dell’Ucraina ha rinvigorito gli appelli lanciati da tempo dal governo ucraino ai suoi alleati per ottenere sistemi di difesa aerea più sofisticati e armi a lungo raggio. Gli attacchi russi sono apparsi come l’avvisaglia di una significativa escalation, e hanno alzato la pressione sugli Stati Uniti e sugli altri paesi europei che impiegano troppo tempo a fornire alle Forze armate ucraine sistemi di difesa più avanzati. Mentre i leader europei e statunitensi hanno condannato gli attacchi e dichiarato di continuare a sostenere l’Ucraina, non è ancora chiaro se accelereranno o amplieranno le loro forniture.

