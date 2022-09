Il Regno Unito piange la sua regina. Le immagini del giorno dopo

x Un manifesto dedicato alla regina affisso in un caffè nel centro londinese (LaPresse) Fiori attaccati al cancello di Buckingham Palace nel giorno dopo la scomparsa della monarca più longeva della storia del regno (LaPresse) All'esterno del palazzo reale una folla si è riversata a posare composizioni floreali per Elizabeth Alexandra Mary Windsor (Getty Images) Una donna reagisce dopo aver lasciato un omaggio floreale davanti ai cancelli del Castello di Balmoral, dove Elisabetta II risiedeva al momento della morte (LaPresse) Le prime pagine dei quotidiani britannici di questa mattina (Ansa) La Union Jack, la bandiera britannica, issata a mezz'asta davanti al Big Bang. Il nome della Tower Clock fu cambiato ufficialmente in Elizabeth Tower nel 2012 (Ansa) Sulla metro di Londra, un pendolare legge un quotidiano con una prima pagina dedicata (Ansa) L'omaggio di Piccadilly Circus nella notte più buia del Regno Unito (LaPresse) La folla si è radunata fuori Buckingham Palace fino a tarda notte per la commemorazione (La Presse) Lavoratori in piedi accanto a un tributo nella stazione ferroviaria di St Pancras International, a Londra (Ansa) 1 di 10

Il regno piange la sua regina. Continua l'ondata di commozione che nel tardo pomeriggio di ieri ha pervaso il Regno Unito e il resto del mondo. Il periodo di lutto durerà per sette giorni dopo i funerali, che si terranno lunedì 19 settembre, all'abbazia di Westminster. In questa fase saranno rinviati eventi sportivi e saranno allestiti maxischermi in tutte le principali città del paese per seguire la copertura mediatica.

Leggi anche: london bridge I funerali della regina Elisabetta il 19 settembre. Ecco il protocollo Redazione

Come riporta la Bbc, tra qualche giorno il corpo della regina sarà trasferito da Balmoral a Edimburgo - dove sarà esposta per 24 ore nella cattedrale di St Giles - e da lì a Londra.

Domani intanto avverranno i passi formali dell'accessione al trono del nuovo re, Carlo III, che oggi in serata terrà un discorso al paese. Il consiglio di Accessione si riunirà la mattina a palazzo St. James e il nuovo sovrano sarà proclamato dal balcone. Carlo incontrerà il primo ministro, il governo, il capo dell'opposizione, l'arcivescovo di Canterbury e il decano di Westminster.

Da principe a re: il primo discorso di Carlo III

Qui gli articoli che il Foglio ha scritto per raccontare la regina dopo la sua morte