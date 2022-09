Il mondo dopo Elisabetta II

Quando si ebbe a chiedere a Reed Hastings, leggendario fondatore e ceo di Netflix, in una colazione all’hotel de Russie a Roma qual era la sua serie Netflix preferita, non ebbe dubbi. Non “Gomorra” che pure scoprì essere girata in quelle stanze, ma “The Crown”. Non volle dire, il californiano, se, come in molti sussurrano, Casa reale aveva visionato il prodotto, ma quel che è certo è che con la dipartita di Elisabetta si concluderà l’ultima stagione di una lunga, avvincente, per molti versi non replicabile fiction di stato (non quella che voleva Franceschini). E non disdici quando vuoi: lei è arrivata fino in fondo; e chissà quanti errori e licenze saranno state prese rispetto alla realtà, non solo in “The Crown” ma anche in tutti i prodotti e sottoprodotti e derivati che il piccolo e grande schermo hanno messo su negli anni grazie a quella famigliona disfunzionale dei Sachs-Coburgh Gotha poi trasformati in Windsor nel 1917 quando non era chic avere dei cognomi tedeschi (anche questo lo si è visto e rivisto nel polpettone netflixiano, col casato molto nazista del povero e belloccio principe Filippo, la zia suora che sembra la santa della Grande bellezza, ma senza fenicotteri, la sbevazzona e infelice Margaret sempre a Roma sull’isola Tiberina – oggi sarebbe un’influencer pazzesca di lamenti e lifestyle globale; e lo zio lord Mountbatten molto pedofilo e pazzo per le uniformi e per chi c’è dentro (ma questo era troppo perfino per Netflix) che orchestra il matrimonio di Filippo e infine finisce brillato per una bomba dell’Ira (ma poi Elisabetta andrà ugualmente in Irlanda): insomma, dove lo trovi un plot così, oltretutto in una sola famiglia, per quanto allargata. Non funzionerebbe in Spagna con la regina malmostosa e silente, per non parlare delle monarchie nordiche, con la regina di Danimarca molto artista e bisognosa di pulizie dei denti. Né il Lussemburgo offrirebbe set adatti, senza cacciagioni e cervi.

