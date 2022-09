La storia di Lilibet, che non voleva essere regina e divenne il simbolo di un'epoca

La sera in cui la governante dei Duchi di York aveva informato Elisabetta e la sorella che il loro papà era diventato sovrano del Regno Unito, la prima reazione era stata della piccola Margaret che, a sei anni appena, pareva già conoscere il verso in cui gira il mondo. La piccola, riferendosi alla possibilità della successiva ascesa al trono della sorella, aveva sentenziato “povera tu”. Per paradosso, il destino della Regina infinita, detentrice di un record di longevità sul trono superato solo dal Re Sole, non era quello di essere Regina. La sua nascita, in un 21 aprile 1926 squassato dallo sciopero dei minatori, era avvenuta lontana dai palazzi del potere, nella quieta casa borghese al 27 di Bruton Street di proprietà dei nonni materni, quei Bowes-Lyon che appartenevano a nobiltà scozzese minore, tutta caccia e campagna.

