I funerali della regina Elisabetta il 19 settembre. Ecco il protocollo

Il feretro della sovrana del Regno Unito raggiungerà nei prossimi giorni Edimburgo e poi Londra. La camera ardente sarà allestita a Westminster Hall

Dalla morte della regina Elisabetta al suo funerale, previsto per il 19 settembre, passeranno 11 giorni. Tutto in questo periodo sarà scandito dai protocolli, che come accade nella quotidianità di Buckingham Palace regolano le forme e i momenti della famiglia reale. La morte della regina in Scozia, nel suo castello di Balmoral, ha imposto alcune variazioni sul protocollo London Bridge, che sarebbe stato seguito nel caso in cui Elisabetta si fosse spenta nella sua residenza ufficiale a Westminster. Ecco quindi che da ieri è scattato quella che gli inglesi chiamano operazione Unicorno.

Le cerimonie inizieranno ad Edimburgo, distante circa 160 chilometri dalla tenuta in cui è morta ieri Elisabetta. Il feretro sarà prima trasportato all'Holyroodhouse Palace, la residenza ufficiale della monarchia in Scozia, e poi da lì tramite una processione alla cattedrale di Sant'Egidio, dove resterà per 24 ore durante le quali sarà aperto l'accesso al pubblico. Successivamente la bara viaggerà in treno dalla stazione scozzese di Waverly e raggiungerà Londra.

Cosa succede oggi

Alle 13.00 locali nel parco londinese di Hyde Park verranno sparati dei colpi di cannone in ricordo di Elisabetta II: un round di colpi si ripeterà per ogni anno di vita della regina, che è morta a 96 anni, da parte delle Troop Royal Horse Artillery del re.

In serata, è atteso il primo discorso del re Carlo III, che tornerà oggi a Londra e domani sarà incoronato.

Cosa succederà a Londra

Una volta arrivato il feretro nella capitale britannica, si terrà una messa nella cattedrale di San Paolo e poi la bara sarà spostata a Buckingham Palace, nella Sala del trono. Dopo cinque giorni, verrà nuovametne trasportata a Westminster Hall dove resterà per quattro giorni: lì sarà allestita una camera ardente e i cittadini potranno visitare la regina per un commiato.

Quando si terranno i funerali

Il funerale di stato si terrà a Westminster Abbey il 19 settembre. Come spiegato in un comunicato di Buckingham Palace, il re ha indetto un periodo di lutto reale per i sette giorni successivi. Ad esso parteciperanno i membri della famiglia reale, il personale e altre persone che lavorano a diretto contatto con Buckingham Palace. Per tutto questo periodo le bandiere nelle residenze reali rimarranno a mezz'asta, tranne in quella scozzese in cui sarà fisicamente presente il re.

Secondo quanto riportato dalla BBC, è probabile che il gorno del funerale venga dichiarato in tutto il Regno Unito bank holiday, ossia un giorno di festività nazionale in cui anche le scuole restano chiuse.

La morte della regina modificherà parte della vita dei britannici. Il sindacato nazionale Rail, Maritime and Transport (RMT) ha deciso di sospendere in segno di rispetto gli scioperi che aveva indetto per il 15 e il 17 settembre. Anche la Transport Salaried Staffs Association e la Communication Workers Union (CWU) hanno revocato gli scioperi previsti. La Premier League, il principale campionato di calcio inglese, ha annunciato poco fa che tutte le partite di questa giornata saranno rinviate "come segno di rispetto" verso la regina.