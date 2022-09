Elisabetta II, la regina del mistero

Milano. Tre giorni fa la regina Elisabetta ha sorriso a Liz Truss, dandole l’incarico di primo ministro della Gran Bretagna – il quindicesimo premier che è andato da lei a prendere mandato e consigli, in settant’anni di regno. Per la prima volta questa liturgia si è svolta nella residenza scozzese di Balmoral e non a Londra, perché le condizioni di salute di Elisabetta, che ha 96 anni, non le consentivano di viaggiare. E’ stato un sollievo il suo sorriso, così come la borsetta d’ordinanza seppure appaiata al bastone, perché la regina era in piedi, il camino era acceso, il Regno poteva, può, continuare sulla sua accidentata strada. E’ stato uno choc ieri il comunicato fintamente rassicurante di Buckingham Palace che diceva che i medici tenevano sotto stretta osservazione la regina, ma che lei comunque era stabile. E’ bizzarro sorprendersi se una signora ultranovantenne è in fin di vita e poi quietamente muore, ma da troppi anni ci siamo abituati a fare riferimento a Elisabetta per decifrare un paese che si è più volte trasformato e spesso deformato: se viene a mancare lei rischiamo che ogni cosa, da quelle parti, ci risulti irriconoscibile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE