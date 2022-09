La prima mossa di Liz Truss è un tetto alle bollette. Il nuovo governo inglese

Indispensabile per la neopremier inglese l'amica Thérèse Coffey per fare squadra, il pragmatico Kwasi Kwarteng per le lotte. Downing Street dei sodali (e del karaoke)

Liz Truss ha ricevuto l’incarico di primo ministro del Regno Unito dalla Regina Elisabetta, ha tenuto il suo primo discorso ufficiale a Downing Street, ha delineato i contorni del suo nuovo governo e ha scelto come primo atto di creare un tetto al costo delle bollette degli inglesi, un investimento che si stima attorno ai 100 miliardi di sterline (116 miliardi di euro circa, il valore della sterlina è instabile e in gran ribasso) e che è un aiuto diretto ai cittadini senza imporre nuove tasse – questa è la linea rossa della Trussonomics: nessuna nuova tassa, al contrario di quel che dice la stragrande maggioranza degli economisti britannici. E al contrario di quel che dice il Labour, che rivendica la paternità del tetto ma non il modo di finanziarlo (a proposito: nelle ultime rilevazioni, la sinistra inglese è oltre il 40 per cento, mentre i Tory non arrivano al 30).