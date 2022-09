Da principe a re: il primo discorso di Carlo III

Il "re in attesa". Così soprannominato, visto il lunghissimo regno della madre, Elisabetta II, il già principe del Galles, Carlo, terrà oggi il suo primo discorso da re, anche se la proclamazione ufficiale avverrà domattina al St James's Palace di Londra.

A quasi 74 anni - è nato a Buckingam Palace il 14 novembre 1948, primo figlio maschio della regina e del principe Filippo - potrà succedere al ruolo che gli spetta dall'età di tre anni, quando divenne erede legittimo. E lo farà con il nome di Carlo III.

Cresciuto insieme alla sorella Anna e ai fratelli, Andrea ed Edoardo, fu il primo membro della famiglia reale a ottenere una laurea universitaria. Carlo infatti è entrato nel 1967 all'università di Cambridge e si è laureato nel 1970 in archeologia e antropologia. Come da tradizione, ricevette un addestramento militare ma, lasciata la Royal navy nel 1976, fondò un'associazione di beneficenza destinata ai giovani provenienti da contesti disagiati, il Prince's trust. Da allora non ha mai smesso di dedicarsi alla filantropia, da solo sponsorizza 428 enti di beneficenza.

Oltre all'impegno umanitario, il principe del Galles è anche un fervente ambientalista, tanto che, nella sua tenuta di Highgrove si pratica solo agricoltura biologica. Inoltre, dal 1992 ha lanciato l'azienda Dukey originals che produce marmellate, biscotti e vari prodotti biologici e da anni porta avanti campagne contro la deforestazione delle foreste tropicali.

Ma il motivo per cui in assoluto si è scritto di più del primogenito della regina è il suo matrimonio con Lady Diana Spencer e il modo tragico in cui è terminato. Sposati il 29 luglio 1981, quando lei aveva soli 20 anni, la loro vita insieme è stata segnata da scandali e tradimenti, in special modo in merito alla relazione di Carlo con Camilla Parker-Bowles, diventata dal 2005 la sua consorte. Nel 1991, Lady Diana è morta in un incidente d'auto e per tutto il Regno Unito fu un lutto importante, vista la sua grandissima popolarità.

Per lo stesso motivo, per molti anni la figura di Carlo non ha incontrato una calda accoglienza da parte dei cittadini. Ma, a seguito di più di un decennio di estrema discrezione, durante il quale la coppia ha tenuto un basso profilo, la stessa regina Elisabetta ha comunicato lo scorso 5 giugno che il principe Carlo sarebbe stato re e sua moglie Camilla regina consorte.