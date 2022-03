L'Ue dovrebbe accogliere i disertori di Putin

La direttiva sulla protezione temporanea serve per i rifugiati, ma anche per chi si ribella a Mosca. Intanto, secondo la Commissione europea, oltre 650mila ucraini hanno già raggiunto paesi comunitari

La Commissione europea ha proposto di attivare la direttiva sulla protezione temporanea per i rifugiati ucraini che fuggono dalla guerra e raggiungono il territorio dell’Ue. Secondo le stime della Commissione, dall’inizio dell’invasione russa oltre 650 mila ucraini sono già entrati nei paesi dell’Ue. La direttiva sulla protezione temporanea, introdotta nel 2001 dopo le guerre dei Balcani e da allora mai utilizzata, era stata concepita per offrire protezione immediata ai profughi evitando le normali procedure per la concessione dell’asilo. La direttiva si applicherà ai cittadini ucraini e alle persone residenti in Ucraina sfollati a causa del conflitto e offrirà automaticamente una serie di diritti (soggiorno accesso al mercato del lavoro, alloggio, assistenza sociale, sanità e mezzi di sussistenza). La Commissione ha anche messo in piedi una “piattaforma di solidarietà” per una ripartizione dei rifugiati tra gli stati membri (su base volontaria).