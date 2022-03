"Una mattina mi sono svegliato e c'erano le bombe". Storia di una fuga da Kharkiv

Elvis, nigeriano di 29 anni, era arrivato a Kharkiv il 18 gennaio. “Ho vinto una borsa di studio e ottenuto un visto da studente per frequentare il corso d’ingegneria all’università internazione di Kharkiv”, racconta al telefono. Per i primi sei mesi avrebbe dovuto fare un corso di lingua. Di russo. Ma il suo viaggio di studi si è interrotto dopo appena un mese e sei giorni. Il 25 febbraio, il giorno successivo ai primi raid voluti da Vladimir Putin, ha deciso di lasciare il paese. Non se ne pente. “Kharkiv è stata finora una delle città ucraine più colpite”, dice. “Quando sono partito dalla Nigeria si parlava del rischio di una possibile guerra, ma francamente non mi sarei mai aspettato che si arrivasse a questo punto. Una mattina mi sono svegliato e c’erano i bombardamenti, non ci volevo credere”. Adesso, dopo diversi giorni di viaggio, è finalmente arrivato a Varsavia, dove è stato accolto in un appartamento della comunità di Sant’Egidio. Come lui, sono altri 4mila gli studenti nigeriani che erano in Ucraina all’inizio del conflitto e che sono fuggiti negli ultimi giorni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE