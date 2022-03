Zelensky in divisa e i leader in cravatta spiegati da Paolo Macry

Un sorso amaro e postumo di Novecento si riversa dall’est sui sensi dell’Europa, disabituata al suono delle sirene antiaeree, al rumore dei cingolati e al puro terrore di una guerra vera che sventra corpi e palazzi. L’adrenalina di Volodymyr Zelensky in tenuta militare lo avvicina e lo distanzia dai leader occidentali che lo ascoltano in completo blu; distanzia e avvicina i palazzi di Kyiv colpiti dai missili russi agli algidi consessi dell’Europarlamento e delle Nazioni Unite. Laggiù in Ucraina, così vicina così distante, i fragori dell’artiglieria riconducono la leadership al corpo umano di un presidente non più per metafora “bersaglio numero uno”. Quassù a Roma (e a Bruxelles, Parigi, Londra) i bagliori delle esplosioni sono immagini rassomiglianti a videogiochi cui siamo assuefatti, ma i filmati che mostrano carcasse di blindati e carristi senza vita sono spesso preceduti dal warning per non urtare i più sensibili. Dentro una guerra presidenti e premier di questa generazione non sono mai stati con il corpo come sta Zelensky adesso. Qualcuno al più s’è ricordato la tragica fotografia di un altro capo di stato, lo sbigottito Salvador Allende nell’assalto alla Moneda, ma la memoria restituisce in bianco e nero quel ’73 di un lontanissimo Cile.

