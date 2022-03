Ucraina, aspettando i colloqui si intensifica l'offensiva russa

◉ la giornata in diretta

Parà russi a Kharkiv, la seconda città più grande del paese, l'esercito di Putin cattura Kherson, nel sud. Sono già 450 mila i civili ucraini che hanno attraversato il confine con la Polonia. Ecco cosa sta succedendo

Oggi si sarebbe dovuto tenere il secondo round di colloqui tra delegazioni russe e ucraine in Bielorussia. C'è tuttavia scetticismo e le agenzie russe sostengono che sarà rinviato. Anche perché nella notte si è intensificata l'offensiva di Putin e a farne le spese sono anche i civili. Il ministro della difesa russo ha annunciato che l'esercito di Mosca ha preso la città di Kherson, nel sud dell'Ucraina, dove le truppe russe sembrano avanzare di più. Kherson è la città più grande ad essere stata catturata finora e potrebbe essere la testa di ponte per un attacco su Odessa. Ci sono stati altri bombardamenti anche su Mariupol, città strategica che permetterebbe a Putin di unire le truppe dei territori separatisti del Donbas con quelle in Crimea e dove si accumulano anche i rancori di otto anni di guerra precedenti.

Il Cremlino dice che paracadutisti russi sono atterrati nella seconda città più grande del paese, Kharkiv, dove ieri i missili hanno colpito il municipio, che risulta quasi completamente distrutto. In fiamme, secondo video diffusi da Ukraina24 e Unian, anche l'edificio della facoltà di sociologia dell'Università nazionale Karazin, che si trova di fronte al dipartimento. Almeno 21 persone sono state uccise e 112 ferite.

C'è stato poco movimento per quanto riguarda il convoglio di veicoli corazzati e logisitici russi a nord di Kyiv. Ieri nella capitale ci sono stati attacchi ed è stata colpita la torre della tv (5 i morti nell'attacco).

Secondo il presidente Zelensky i russi hanno perso 6.000 uomini. Intanto sono già 450 mila i civili ucraini che hannno attrraversato il confine con la Polonia. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nel suo discorso sullo stato dell'Unione, ha detto che Vladimir Putin ha sottovalutato la risposta dell'Occidente alla guerra. Le negoziazioni in borsa alla Borsa di Mosca saranno sospese per il terzo giorno, afferma la banca centrale russa.

Zelensky: "La Russia vuole cancellarci"

[2 marzo ore 10.30] L'invasione della Russia ha l'obiettivo finale di cancellare la nazione ucraina e la sua storia, ha detto mercoledì il presidente Volodymyr Zelensky, esprimendo orrore per il bombardamento di Kharkiv, Kyiv e altre città.

Il presidente ucraino ha citato l'attacco missilistico russo sulla torre della TV di Kiev che ieri ha ucciso cinque persone e ha causato danni anche al memoriale dell'Olocausto di Babyn Yar, nelle vicinanze. "State uccidendo ancora una volta le vittime dell'Olocausto", ha detto Zelensky. “Questo attacco missilistico mostra che, per molte persone in Russia, la nostra Kyiv è completamente estranea. Non sanno niente della nostra capitale. Della nostra storia. Ma hanno l'ordine di cancellare la nostra storia. Cancellare il nostro paese. Cancellarci tutti".

Ma "ieri mattina in Piazza della Libertà eravamo tutti residenti di Kharkiv", ha detto Zelensky, secondo cui sette giorni di guerra hanno creato una maggiore unità tra gli ucraini rispetto a 30 anni di indipendenza. "Siamo diventati tutt'uno".

Mosca: "Improbabili nuovi colloqui oggi"

[2 marzo ore 9,30] Secondo una fonte dell'agenzia di stampa Interfax è "improbabile" che oggi si tenga il secondo round di colloqui tra delegazioni russa e ucraina. "Molto probabilmente, ciò accadrà alla fine della settimana", ha detto. "Uno scenario più realistico è una data più vicina a venerdì se la parte ucraina darà una risposta affermativa oggi o domani". L'agenzian di statom russa Tass dice che i colloqui "non sono stati cancellati ma rinviati".

Fmi e Banca Mondiale preparano aiuti all'Ucraina

[2 marzo ore 10] Il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale, in una dichiarazione congiunta, hanno detto che stanno preparando misure di sostegno all'Ucraina. La Banca Mondiale parla di un pacchetto di aiuti da 3 miliardi di dollari nei prossimi mesi, a partire da un'operazione di sostegno al budget a erogazione rapida per almeno 350 milioni di dollari che sarà presentata al Consiglio per l'approvazione questa settimana.

Nel frattempo, nell'ambito del programma di accordi stand-by dell'Ucraina, l'Fmi metterà a disposizione altri 2,2 miliardi di dollari da qui alla fine di giugno. Sta inoltre lavorando a una richiesta ucraina di finanziamenti di emergenza attraverso lo strumento di finanziamento rapido.

Sberbank lascia il mercato europeo

[2 marzo ore 9.25] La banca russa Sberbank, sanzionata da Ue e Stati Uniti per l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe del Cremlino, ha deciso di lasciare il mercato europeo: lo riporta l'agenzia Interfax citando un comunicato dell'istituto. La banca ha detto di non essere più in grado di fornire liquidità alle sue banche sussidiarie europee, ma che il suo livello di capitale e la qualità degli asset erano sufficienti per effettuare pagamenti a tutti i depositanti.

La presa di Kherson

[2 marzo ore 9.20] Il ministero della Difesa russo dice di avere catturato Kherson, una città a sud dell'Ucraina di quasi 300.000 persone. Se è davvero così sarebbe una vittoria importante per l'esercito russo. Sarebbe la città più grande a cadere nelle mani della Russia e una base strategica per spingersi più nell'entroterra e a ovest lungo la costa fino alla grande città portuale di Odessa. Kherson è essa stessa un importante porto del Mar Nero e un centro industriale.

Controllare Kherson significa anche controllare un'importante fonte d'acqua. L'Ucraina ha bloccato il canale della Crimea settentrionale dopo che la Russia si è impadronita della penisola, quindi la maggior parte dell'approvvigionamento di acqua dolce nella regione è stata interrotta. Uno dei primi obiettivi dell'invasione militare russa è stato il ripristino dell'approvvigionamento idrico in Crimea.

Sappiamo che i veicoli russi sono entrati nel centro di Kherson durante la notte. Il sindaco Igor Kolyikhayev ha detto questa mattina che la città ha bisogno di un miracolo.

Attacco a Kharkiv

[2 marzo ore 9]

Bombardata per tutta la notte la seconda città più popolosa dell'Ucraina, Kharkiv. Almeno 21 persone sono state uccise e 112 ferite, ha detto il sindaco. L'agenzia di stampa Unian riporta che un attacco missilistico a Kharkiv ha colpito l'edificio del dipartimento di polizia regionale della città.

I russi hanno anche bombardato un ospedale militare. Anton Geraschenko, consigliere del ministro dell'Interno ucraino, afferma che anche un edificio appartenente all'Università nazionale di Karazin dall'altra parte della strada è andato in fiamme dopo l'attacco.

Tuttavia, il governatore regionale di Kharkiv ha detto che tutti gli attacchi russi "sono stati respinti" e le posizioni sono state mantenute. Le truppe russe sono entrate nei settori nord-orientale e settentrionale della città.

Attacco a Zhytomyr

[2 marzo ore 8,30]

Il sindaco di Zhytomyr, città a 120 chilometri a ovest della capitale Kyiv, segnala che una attacco russo ha colpito un edificio residenziale, le finestre di un ospedale sono andate in frantumi. nelle immagini si vede un palazzo che ha preso fuoco mentre l'esercito russo bombardava un obiettivo militare nelle vicinanze. Sono segnalate numerose vittime, i soccorritori hanno provato a trarre in salvo i superstiti. L'amministrazione locale parla di almeno due morti. Il ministro degli Esteri ucraino sostiene che un edificio colpito fosse una "maternity home", alloggio di sostegno fornito alle donne incinte.