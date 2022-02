Così Roma si prepara ad accogliere gli ucraini

L’arrivo, quello imponente, a Roma è previsto per sabato. Non c’è un numero preciso. “Vedremo in quanti riusciranno a superare le frontiera”, ride amaramente il guardiano del centro dell’associazione cristiana Italo-ucraina dove da giorni più che arrivare, per adesso, i pullman partono in direzione est, carichi di viveri, farmaci, parenti che non vogliono lasciare sole le loro famiglia e uomini pronti ad andare in guerra per il loro Paese. L’ultimo questa mattina, ma anche nel pomeriggio van più piccoli, nove posti, hanno imboccato la via per l’Ucraina. Come quello guidato da Sergio, ucraino di 40 anni che spiega: “Prendo altre persone tra Piacenza e Milano e li porto in Ucraina, andiamo a combattere”. Qualche pullman però comincia a vedersi anche in direzione opposta. Non si tratta dei corridoi umanitari ufficiali, ma di fughe informali iniziate i primi giorni del conflitto, ricongiungimenti familiari che sfuggiranno probabilmente anche al controllo delle autorità.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE