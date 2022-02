Al simposio di Monaco non ci sono i russi ma c'è molta unità occidentale. Parla Ian Bremmer

“Qui la preoccupazione è grande”, dice Ian Bremmer, presidente dell’Eurasia Group, e con “qui” intende la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, uno degli appuntamenti più importanti dell’anno in materia di difesa e di equilibri geopolitici. “Tutti si aspettano che le cose vadano peggio” e che quella che Annalena Baerbock ha perfettamente definito, proprio a Monaco, come “una crisi russa, non una crisi ucraina” non sia destinata a risolversi presto. Bremmer è uno dei più grandi esperti di rischi globali, è uno che i guai li vede arrivare, ha teorizzato il “Gzero”, cioè un mondo senza una leadership, con molto anticipo e a maggio pubblicherà un libro che si intitola “The power of crisis”, il potere delle crisi, appunto. “Vengo qui ormai da dieci anni – dice Bremmer che qualche ora prima aveva tenuto un incontro con John Kerry, oggi inviato per le questioni climatiche dell’Amministrazione Biden – e in questa particolare edizione con la guerra tanto vicina ho notato due cose: la prima è che non ci sono, per la prima volta, i russi, e questo è un problema; la seconda è che mai l’occidente è sembrato tanto unito, America, Europa, la Nato, tutti. Davvero qui ci siamo sempre incontrati per parlare delle fragilità occidentali, oggi no, oggi si notano soltanto l’unità e l’allineamento”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE