Biden usa i trucchi di Putin contro di lui per fermare l'invasione in Ucraina

La sospensione dell’escalation militare russa ai confini dell’Ucraina non equivale a una de-escalation russa, su questo tutte le analisi sono concordi. Per il largo fronte internazionale che sostiene Kiev non è il momento di festeggiare una vittoria, perché una vittoria non c’è: ieri era il giorno dell’invasione che non è arrivata ma potrebbe arrivare da un giorno all’altro. Nel 2008 la Russia annunciò la fine della gigantesca esercitazione Kavkaz 2008 (come ha fatto ieri) vicino al confine con la Georgia e ritirò alcuni reparti. Cinque giorni dopo i carri armati russi invasero la Georgia. Ieri a Kiev un drone pubblicizzava in piazza Indipendenza davanti alle telecamere dei giornalisti un “garage vuoto in affitto” e il numero da chiamare era quello dell’ambasciata russa. Il buonumore dei troll ucraini non toglie che il paese è ancora in ostaggio di una forza militare enorme e malevola, che nel migliore dei casi intende esercitare una pressione asfissiante per gli anni a venire. Ieri gli hacker dell’intelligence russa hanno colpito i sistemi governativi ucraini con una puntualità da racket camorristico. L’invasione non è arrivata, era il messaggio, ma possiamo farvi male.

