Oggi in Ucraina è la festa dell'Unità

Gli ucraini sventolano la bandiera azzurra e gialla per la loro nuova festa nazionale. Tengono i negozi aperti, ostentano tranquillità anche riempiendo i profili Twitter di post in cui si vedono ristoranti pieni. Il messaggio è: "Noi non abbiamo paura”

Oggi a Kiev è la festa dell’Unità. Non si lavora, alle dieci di mattina si canta l’inno nazionale, poi si mette la bandiera azzurra e gialla al davanzale o incastrata nel finestrino della macchina. È una festa nuova, è stata decisa solo lunedì con un decreto del presidente Volodymyr Zelensky e la data scelta è quella in cui – secondo l’intelligence americana – potrebbe cominciare l’invasione. Ma Zelensky non ha fissato la festa nazionale pensando a questa ipotesi, nel decreto dice che serve a “consolidare la forza della società ucraina” di fronte ad altre minacce, quelle “crescenti della guerra ibrida, della propaganda e delle pressioni morali e psicologiche sull'opinione pubblica”. Sono i principali timori di Kiev, cui si aggiunge la paura che ai tavoli diplomatici chi pagherà il prezzo del bullismo russo non sarà Putin ma l’Ucraina, che intanto ha già subìto ancora ieri un attacco cyber al ministero della Difesa e all’Esercito.