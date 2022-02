Tanti disaccordi tra Scholz e Zelensky e un messaggio da portare a Mosca

Che sia il cancelliere tedesco Olaf Scholz l’ultima chance diplomatica per evitare l’aggressione russa ai danni dell’Ucraina, non fa sentire Kiev più al sicuro. Da quando l’esercito russo ha incominciato a circondare i confini ucraini, la Germania è stata il paese più riluttante a condannarlo e questo ha reso gli ucraini più diffidenti: Berlino ha più interessi con Mosca che con Kiev. Ieri Scholz era in Ucraina e quando gli è stato chiesto di parlare di sanzioni al gasdotto Nord Stream 2 in caso di attacco russo – la domanda gli è stata posta due volte da un giornalista tedesco e da un collega ucraino – il cancelliere non ha risposto. Zelensky ha colto l’occasione per dire che lui e Scholz sull’argomento la pensano in modo diverso.

