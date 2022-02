Putin? Questa volta l'Europa è pronta

La forza di Vladimir Putin è quella di trasformare ogni sua offensiva, diplomatica o militare, in qualcosa di simile a uno specchio strategico utile a riflettere le debolezze degli avversari. Anche questa volta, lo schieramento degli oltre centomila soldati russi al confine ucraino, seguito dalle simmetriche esercitazioni nel Mar Nero di trenta navi da guerra, ha contribuito ad attivare in modo traumatico e repentino uno stress test sulle difese se non dell’occidente quantomeno dell’Europa, oltre che della Nato. Il fatto che Putin abbia scelto di arrivare con nonchalance a un passo dal confine dell’Ucraina, lasciando intendere di essere pronto a un’operazione militare da Odessa fino a Kharkiv, che la Russia cercò già di conquistare nel 2014, potrebbe essere considerato come un primo elemento autoevidente di quello che è lo stato della diplomazia europea: la Russia crede così poco nella capacità di deterrenza dell’occidente da non essere preoccupata dalle possibili conseguenze di un suo ingresso in Ucraina. Eppure questa volta, rispetto al 2014, rispetto ai mesi in cui la Russia di Putin arrivò ad annettere la Crimea, l’Europa si presenta all’appuntamento con il conflitto potenziale ai confini dell’Ucraina con un assetto caratterizzato più da punti di forza che da punti di debolezza.

