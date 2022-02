"La Lega è atlantista. Anche sulle sanzioni alla Russia". Parla Fontana, il vice di Salvini

Lorenzo Fontana è il vicesegretario della Lega, è il responsabile della politica estera del partito di Matteo Salvini e sulla collocazione europea del suo partito, rispetto alla possibilità che l’Unione europea e gli Stati Uniti promuovano sanzioni contro la Russia in caso di aggressione militare all’Ucraina, non ha molti dubbi e in una conversazione con il Foglio spiega qual è la posizione ufficiale e per certi versi sorprendente della Lega. Fontana dice che la Lega è “senza alcuna possibilità di fraintendimento a favore dell’Alleanza atlantica e che qualsiasi decisione verrà presa dall’Alleanza atlantica su questo fronte sarà inevitabilmente anche la decisione che prenderà la Lega”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE