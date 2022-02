Un predellino con vista centrodestra. La Lega è cambiata, cambierà anche Salvini?

E’ la volta del “predellino” di Matteo Salvini? Sì, no, forse. Di certo la settimana quirinalizia, con mandato bis e scampato draghicidio, ha fatto venire a galla una certezza: il centrodestra non esiste più. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si muovono lungo binari paralleli, ciascuno per conto suo, e forse proprio per questo il leader leghista avverte l’urgenza di contrapporre il nuovo al vecchio, di cambiare rotta e timonieri.

