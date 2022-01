Il draghicidio è la sconfitta della politica

La differenza è sottile ma anche cruciale: un conto è la vittoria dei politici, un altro è la vittoria della politica. Negli ultimi anni, il Parlamento italiano ci ha abituato a sorprese incredibilmente positive, a volte ci ha regalato persino soddisfazioni mica male, e non è affatto improbabile che alla fine della fiera l’Italia si ritrovi ad avere un buon successore di Sergio Mattarella, capace cioè di garantire all’Italia tutte le coordinate non negoziabili di cui ha bisogno la settima potenza industriale del mondo: europeismo, atlantismo, pragmatismo, garantismo, amore per la Costituzione, rispetto per i trattati, argine contro ogni estremismo. E’ possibile dunque che tra oggi e domani il nome che si ritroverà il nostro paese come tredicesimo presidente della Repubblica abbia tutti i requisiti per essere un presidente di cui non vergognarsi e di cui essere persino orgogliosi (Casellati no, grazie).

