Flop dei No vax a Roma, mentre il Canada li sgombera dal ponte occupato

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ribadisce il progetto di adesione alla Nato la situazione resta bloccata, tra minacce russe e attivismo diplomatico, con molta attenzione sulla missione di Olaf Scholz, cancelliere tedesco (al quale però gli ucraini rimproverano di aver dato alla Russia un’arma diplomatica con il programma di gasdotto Nord Stream 2).

Time dice che il successo diplomatico potrebbe essere attribuito a Emmanuel Macron e da lui messo a frutto.

L’impressione è che Vladimir Putin stia mettendo in gioco i suoi ministri per trovare un modo dignitoso con cui sfilarsi da un’iniziativa militare destinata a sbattere contro problemi molto grossi. Ha visto, con il solito iper distanziamento, sia il responsabile della difesa sia quello degli esteri, e ha fatto sapere che entrambi gli hanno parlato di possibilità di accordo con Ue e Usa.

Ma aumentano, contemporaneamente, le pressioni militari russe sull’Ucraina, ora anche dal Mar Nero, in condizione di evidente squilibrio a favore dei russi.

Come si è arrivati a questo punto?

"Di cosa parlare stasera a cena" è una newsletter quotidiana del Foglio, per sapere quello che succede nel mondo. Ci si iscrive qui (ed è gratis)

Le tre "cose" principali



Fatto #1

In Borsa tanta paura e qualche recupero

Fatto #2

Matteo Salvini vuole battere un colpo sulla vicenda del Superbonus, ma, invece di cercare una soluzione per salvare l’iniziativa avviata e non più reversibile cercando di dare una risposta anche alle obiezioni del Mef e della Banca d’Italia, il leader leghista si mette a polemizzare col suo ministro più autorevole, scambiando una partita delicatissima della politica economica con una banale lite di partito

Fatto #3

Non c’erano perché erano tutti impegnati in qualche talk-show. Il Circo Massimo era pronto per i manifestanti novax e no green pass ma è rimasto vuoto, con un gran volteggiare di elicotteri a controllare il vuoto.

E anche Justin Trudeau a un certo punto si scoccia (ma dopo 3 settimane di blocco da parte dei No vax violenti e molto destrorsi non ha ancora deciso di usare davvero le maniere forti per riaprire il traffico). Anzi, in Ontario cedono alle proteste

Oggi in pillole