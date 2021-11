Dimon dice che JPMorgan durerà più dei comunisti cinesi, Pechino si offende, Dimon si scusa

Jamie Dimon, l’amministratore delegato di JPMorgan Chase & Co, “cercando di enfatizzare la forza e la longevità dell’azienda” ha osato oltrepassare e sminuire quella del Partito comunista cinese. “Ero a Hong Kong e ho fatto una battuta riguardo al fatto che il Partito comunista stesse festeggiando il suo centesimo anniversario. E così anche JPMorgan. Scommetto che dureremo più a lungo”: ha risposto così a una domanda su come fare business in Cina martedì, in una tavola rotonda al Boston College Chief Executives Club, aggiungendo che se fosse stato in Cina non avrebbe potuto pronunciare quelle parole – anche se probabilmente sarebbe stato ascoltato comunque. E infatti i vertici cinesi hanno sentito, talmente bene che neanche ventiquattr’ore e Dimon si è aggiunto alla lista dei pentiti che hanno chiesto scusa al presidente Xi Jinping: “Mi dispiace, non avrei dovuto fare quel commento”.

