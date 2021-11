L'opposizione ungherese ha trovato un punto su cui colpire Orbán: la Cina

Il vaccino Sinopharm, l'Università Fudan e la ferrovia fino a Belgrado sono progetti promossi dal primo ministro ungherese che rendono Budapest più esposta alle minacce di Pechino. Non piacciono neppure ai cittadini e Péter Márki-Zay, avversario del premier, è pronto a renderli centrali in campagna elettorale

Péter Márki-Zay, che in Ungheria è già noto come Mzp, ha portato una sferzata di cambiamenti nella politica ungherese. Il primo cambiamento è stato far sentire all’opposizione, che indipendentemente dalle ideologie si è unita contro il partito di maggioranza Fidesz, che vincere le elezioni è un’impresa possibile. Il secondo cambiamento è stato far sentire il premier, Viktor Orbán, nella condizione di ripensare le sue strategie politiche e anche le sue amicizie internazionali scomode, nelle quali ha trascinato l’intera Ungheria. L’amicizia meno gradita, all’opposizione e anche ai cittadini, è quella con la Cina. Durante i suoi mandati Orbán ha approvato una serie di affari promossi da Pechino: l’apertura dell’Università Fudan di Shanghai, una ferrovia che va da Budapest a Belgrado, l’acquisto di ventilatori e vaccini durante la pandemia. Tutte queste iniziative hanno sollevato una serie di obiezioni e di accuse di corruzione da parte dell’opposizione. Márki-Zay, che è uno che parla molto chiaro, ha detto che Orbán per costruire la ferrovia ha accettato un prestito di 1,9 miliardi di dollari e in cambio ha promesso di mettersi di traverso quando l’Unione europea cerca di sollevare questioni quali il mancato rispetto dei diritti umani da parte di Pechino a Hong Kong o nello Xinjiang. Finora l’Ungheria a Bruxelles ha sempre bloccato le risoluzioni degli europei sulla Cina.