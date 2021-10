Chi è Péter Márki-Zay, l'uomo che sfiderà Viktor Orbán nelle elezioni del 2022

Il sindaco della città di Hódmezővásárhely si è imposto nelle primarie dell'alleanza di sei partiti dell'opposizione

L'economista Péter Márki-Zay sarà lo sfidante Viktor Orbán nelle elezioni legislative in Ungheria della primavera del 2022, dopo che questo conservatore di 49 anni, sindaco della città di Hódmezővásárhely ed ex elettore di Fidesz, ieri si è imposto nelle primarie dell'alleanza di sei partiti dell'opposizione. Il risultato ha sorpreso molti a Budapest e nelle capitali europee. Márki-Zay era considerato un outsider di fronte alla favorita Klara Dobrev, vicepresidente del Parlamento europeo, moglie dell'ex primo ministro socialista Ferenc Gyurcsány e candidata della Coalizione democratica.

Dobrev era arrivata in testa al primo turno delle primarie il 28 settembre con il 34,8 per cento dei voti contro il 20,4 di Márki-Zay. La decisione del sindaco di Budapest, Gergely Karácsony, di ritirarsi dal ballottaggio e di sostenere Márki-Zay, malgrado il secondo posto con il 27,3 per cento, sembra essere stata decisiva. Più di 660 mila persone hanno partecipato al secondo turno delle primarie. Con oltre il 70 per cento dei voti scrutinati e Márki-Zay in testa di più di 10 punti, ieri sera Dobrev ha ammesso la sconfitta, si è congratulata con il suo avversario e ha assicurato che non intende rompere l'accordo a sei per formare una coalizione con un candidato unico dell'opposizione contro Orbán. L'obiettivo deve essere “smantellare il regime di Viktor Orbán", ha detto Dobrev. "Questa è stata una battaglia, ma dobbiamo anche vincere la guerra", ha detto Márki-Zay: "Possiamo solo vincere uniti".

Márki-Zay era considerato un outsider perché senza un partito. Ma in molti – a cominciare da Karácsony – lo considerano anche come lo sfidante che ha più probabilità di riuscire a strappare a Orbán la maggioranza in Parlamento. Ex elettore del Fidesz nel 2010, Márki-Zay è un economista conservatore e un cattolico praticante (ha sette figli), che si è fatto conoscere sulla scena politica ungherese nel 2018, quando era riuscito a strappare al Fidesz una delle sue roccaforti, la città di Hódmezővásárhely. Márki-Zay era stato eletto sindaco durante un'elezione suppletiva con la stessa strategia adottata oggi contro Orbán: unire attorno alla sua candidatura tutta l'opposizione. Le sue posizioni conservatrici piacciono agli elettori delle campagne che costituiscono la base del Fidesz. Il fatto che non abbia legami con nessun partito attrae l'elettorato giovane e urbano. Alcuni potrebbero considerare Márki-Zay come un populista. Ma la sua promessa di smantellare il regime costruito da Orbán dal 2010, di restaurare i contropoteri democratici e di sradicare la corruzione ne fanno una delle personalità più credibili dell'opposizione. "Vogliamo costruire una nuova Ungheria e portare una nuova cultura dove regni l'amore", ha detto Márki-Zay: "Non si può sconfiggere l'oscurità con l'oscurità, ma solo con la luce".

Orbán e il suo Fidesz sembrano temere la sfida di Márki-Zay. In una dichiarazione pubblicata ieri sera il partito del primo ministro ha accusato Márki-Zay di essere un “professionista della sinistra”, che vuole solo aiutarla a tornare al potere e alzare le tasse. Negli scorsi giorni i giornali vicini a Orbán, come Magyar Nemzet, avevano fatto apertamente campagna per la socialdemocratica Dobrev. Il Fidesz è in difficoltà di fronte a un volto nuovo che può attrarre lo stesso elettorato di Orbán e che non può essere attaccato per i suoi legami con il vecchio apparato socialdemocratico. Un sondaggio realizzato da Mediàn Poll tra il 29 settembre e il 4 ottobre - tra il primo e il secondo turno delle primarie - dà l'opposizione in testa con il 47 per cento delle intenzioni di voto contro il 44 per cento di Fidesz. Ma l'alleanza è ideologicamente incoerente e ci sono difficoltà nei rapporti tra i leader dei sei partiti. Oltre alla Coalizione democratica, ci sono i liberali di Momentum, due movimenti ecologisti, il partito socialista ungherese Mszp e l'estrema destra del Jobbik.

Orbán ha a disposizione diverse armi efficaci. Una sono i fondi pubblici che può distribuire alle sue clientele elettorali. Un'altra sono i principali media trasformati in macchina della propaganda di Fidesz. Ma l'arma più efficace rimane la personalità dello stesso Orbán che, quando si tratta di battersi, non si risparmia. In ogni caso da ieri, ci sono tutti gli ingredienti per una campagna elettorale appassionante.