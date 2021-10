La candidata anti Orbán ha un problema: suo marito

Alle primarie in Ungheria la sfida sarà Klára Dobrev vs Péter Márki-Zay. Fidesz tifa per lei

Nel momento in cui i militanti dell’opposizione in Ungheria stanno votando nel secondo turno delle primarie per scegliere chi sfiderà Viktor Orbán alle elezioni della primavera 2022, uno dei quotidiani più fedeli al Fidesz, Magyar Nemzet, ha scritto un lungo articolo per elogiare la candidata più a sinistra, la socialdemocratica Klára Dobrev, invitando di fatto gli elettori a sostenerla. Vicepresidente del Parlamento europeo, esponente della Coalizione democratica, Dobrev è arrivata in testa nel primo turno delle primarie con il 34,8 per cento dei voti a fine settembre. Il suo europeismo convinto e i princìpi progressisti la collocano all’opposto di tutto ciò che incarna Orbán. Eppure i media orbaniani stanno cercando di gonfiare la sua candidatura. La ragione sta nel suo avversario al ballottaggio: l’economista conservatore indipendente, Péter Márki-Zay. Il sindaco di Budapest, l’ecologista Gergely Karácsony, che era arrivato al secondo posto al primo turno con il 27,3 per cento dei voti, ha deciso di ritirarsi e sostenere Márki-Zay che aveva ottenuto appena il 20,4 per cento. Il fatto è che, se Dobrev appare nettamente favorita per il ballottaggio che si concluderà il 16 ottobre, Márki-Zay ha più possibilità di sconfiggere Orbán alle elezioni legislative.