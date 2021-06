Il sindaco di Budapest trolla un progetto miliardario di Pechino e fa pressione sul rivale Orbán

Orbaniani e oppositori di Orbán – ora che l’Ungheria è già entrata con largo anticipo in campagna elettorale: si vota il prossimo anno – si allenano a tracciare tutte le differenze tra il primo ministro ungherese e colui che sarà, probabilmente, il suo sfidante più insidioso: Gergely Karácsony, sindaco di Budapest. Le cose che li dividono sono tante, anche l’Economist ha stilato un piccolo elenco e il sindaco all’elenco ha aggiunto: “Lui è basso e grasso e io sono alto e magro”. La differenza salta all’occhio, e qualcuno dice che il confronto infastidisce ancora di più il primo ministro. Un’altra grande differenza tra i due sta nel rapporto con la Cina. Orbán sta vendendo l’Ungheria a Xi Jinping, con grande disappunto anche da parte dei suoi vicini, soprattutto polacchi e cechi; il sindaco invece cerca di fare resistenza il più possibile per frenare questo processo molto pericoloso. Questa settimana Karácsony e la sua amministrazione hanno deciso di rinominare alcune strade del distretto di Ferencváros, dove, secondo gli accordi stretti da Orbán con Pechino, sorgerà il campus dell’Università Fudan di Shanghai, la prima università cinese che aprirà in un paese dell’Unione europea. Il campus dovrebbe diventare operativo nel 2024, e Budapest, roccaforte anti Orbán, si sta preparando a far capire all’istituzione cinese che il suo regime non è ben accetto. E se il progetto andrà in porto i cinesi dovranno vedere la loro costruzione dipanarsi lungo vie dedicate al Dalai Lama, ai martiri uiguri, alla libertà di Hong Kong e al vescovo Xie Shiguang, simbolo della persecuzione religiosa.

