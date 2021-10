La cicatrice di Eric Adams. Chi è il prossimo sindaco di New York

New York finest: i migliori della Grande Mela. Sono gli uomini in blu, i poliziotti che vigilano sulla sicurezza della città, gli stessi adesso al centro di polemiche e contestazioni legate alla questione razziale. Uno di loro ha in mano la chiave dell’ufficio di sindaco a New York City, in vista del voto del 2 novembre, dopo essersi aggiudicato la nomination democratica con una travolgente rimonta su Andrew Yang, il politico di sangue taiwanese che sembrava destinato a sedere su quella poltrona dopo una più che onorevole performance nelle primarie per le presidenziali. Invece, giorno dopo giorno, si è allungata su di lui l’ombra di Eric Adams e per Yang non c’è stato niente da fare. Ma non è una sorpresa, perché Adams in città è una leggenda vivente e la portata rappresentativa del suo personaggio è difficile da contrastare. Al punto che ora la sfida finale col candidato repubblicano Curtis Sliwa – bislacco fondatore dei Guardian Angels, quelli col basco rosso, a tempo perso conduttore radiofonico e paladino dei gatti randagi – sarà una formalità che Adams s’aggiudicherà a valanga, aprendo un nuovo capitolo di un’esistenza molto particolare. Perché Adams ha fatto il poliziotto per 22 anni, dopo essere approdato alla divisa in circostanze particolari e chiudendo la carriera coi gradi di capitano e in una posizione assai in vista, “emblematica” per quelle che sono le dinamiche del NYPD del nuovo millennio.

