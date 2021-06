Eric Adams and the city

Dicono che ci vorranno settimane prima di conoscere l’esito finale delle primarie democratiche per il sindaco di New York, ma per ora il probabile vincitore è il favorito prima del voto: l’ex capitano del dipartimento di polizia della città, Eric Adams. Poiché le primarie democratiche determinano da tempo direttamente il sindaco di New York, è probabile che sarà proprio Adams il successore di Bill de Blasio. I conteggi sono complicati perché è stato introdotto un sistema di preferenze e perché ci sono stati molti voti via posta, quindi tutti invitano alla cautela: al momento Adams è avanti con oltre il 30 per cento dei voti, seguito al secondo posto da Maya Wiley, sopra al 20 per cento (è andato malissimo Andrew Yang, ex candidato alle primarie per la presidenza ed ex superfavorito a New York: si è già ritirato).

