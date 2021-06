I test di purezza di Ocasio-Cortez. Si comincia con Maya Wiley

Se non ci mettiamo insieme e formiamo un movimento, ci ritroveremo a vivere in una New York costruita per i miliardari, e invece noi abbiamo bisogno di una città fatta da e per le persone che lavorano, quindi voteremo per Maya numero 1”, ha detto sabato Alexandria Ocasio Cortez parlando davanti City Hall a Manhattan, su un podio viola con la scritta “Change takes courage”: per cambiare ci vuole coraggio. L’endorsement ambito della star della sinistra radicale è andato a Maya Wiley, a pochi giorni dall’inizio del voto (il 12 giugno) per le primarie democratiche per il sindaco di New York (il 22 giugno: è quasi certo che chi vince queste primarie sarà sindaco, visto che l’opposizione repubblicana in città è debole). Fino a qualche giorno fa girava voce che Ocasio-Cortez non avesse ancora scelto con chi schierarsi, anzi circolava questa sua frase: “Non posso prendermi io la responsabilità delle cazzate degli altri”, che non si sa se sia vera ma rende bene sia il potere della deputata del Bronx, guida dell’ala radicale del Partito democratico, sia il significato di quelli che Barack Obama chiamava i “test di purezza” (diceva anche che con questi test la sinistra non si sarebbe riunita mai). Maya Wiley ha vinto il test, anche se con ritardo e anche se sono stati gli altri due contendenti dell’ala radicale a implodere da soli, uno perché allunga le mani sulle ragazze, l’altra perché il suo staff ha fatto uno sciopero contro di lei (una delle proteste più bizzarre della storia).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni