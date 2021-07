Critical Race Theory. Che cos'è l'ultima guerra culturale americana

Negli Stati Uniti è in corso uno scontro nelle scuole, sui media e al Congresso sul razzismo sistemico. Cos’è questa teoria, perché è diventata popolare e come si sta svolgendo il dibattito

A volte succede che un oscuro filone di ricerca, conosciuto solo da specialisti accademici, diventi estremamente noto grazie ai suoi detrattori. Il soggetto è la Critical Race Theory (Crt), una teoria giurisprudenziale sul razzismo intrinseco delle leggi varate negli Stati Uniti, presente anche dove non è esplicito. Per usare una definizione usata dal think tank liberal Brookings Institution, il razzismo presente in leggi, procedure, regolamentazioni influisce sugli esiti dei singoli individui perché di base è intersecato in tutte le istituzioni sociali del paese, dal sistema educativo a quello giudiziario, dal mercato del lavoro alla sanità. Per farla breve, può esistere un razzismo senza razzisti.