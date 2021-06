"Defund the police" non è stata una buona idea

Un ex poliziotto è davanti nel conteggio per diventare sindaco di New York; il sindaco di Minneapolis, il democratico Jacob Frey, vuole rimpolpare le forze di polizia della città; l’Amministrazione Biden ha invitato i governi locali a utilizzare i fondi federali per finanziare i dipartimenti di polizia e assumere nuovi poliziotti. Dopo un anno e poco più dall’omicidio di George Floyd da parte da un agente di Minneapolis, i democratici americani stanno andando nella direzione opposta rispetto al movimento “defund the police” (con la versione più estrema: aboliamola, la polizia) che nacque in seguito alla morte di Floyd. O almeno stanno cercando di compensare l’enfasi iniziale, perché i dati sugli omicidi e la violenza da armi da fuoco sono molto preoccupanti. Già il 2020 era stato un anno molto violento: 462 omicidi a New York, contro i 319 del 2019; 200 omicidi a Phoenix contro i 139 dell’anno predente; 499 a Filadelfia, contro i 356 del 2019. Il 2021 rischia di essere ancora peggio (i dati sono forniti da associazioni di polizia): il primo semestre indica un tasso di omicidi più alto rispetto al 2020 ad Atlanta, Chicago, Dallas, Houston e altre città. Poi c’è Portland, in Oregon, l’epicentro, l’estate scorsa, di uno scontro epocale tra i manifestanti e i “feds” inviati dall’allora presidente Donald Trump.

