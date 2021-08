I tagli alla polizia americana vanno male. Una storia da Portland

I repubblicani americani usano contro i democratici l’aumento del numero degli omicidi nelle città – perché i democratici sono tradizionalmente considerati più deboli in materia di lotta al crimine – e adesso da Portland, in Oregon, arriva una storia che sarà citata spesso nel dibattito. In generale la tendenza è vera e va avanti da un po’. Nel 2020 gli omicidi erano saliti del 25 per cento rispetto all’anno precedente. E nei primi tre mesi di quest’anno sono saliti ancora del 24 per cento in un campione di 32 grandi città, secondo dati pubblicati dal Council on Criminal Justice, un think tank che si occupa di crimini. L’accelerata forte c’è, ma siamo ancora lontani dai numeri record degli anni Novanta. Prendiamo New York come esempio: nel 2020 ci sono stati 462 omicidi, un aumento del 45 per cento rispetto all’anno prima. Ma nel 1990 gli omicidi erano stati 2.605, più di sette al giorno (dati Axios).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE