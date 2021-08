Il documentario su (e con) Obama pone il dilemma: fu all'altezza di se stesso?

Bisogna venire a patti con l’idea che a Barack Obama, l’uomo che provò a far sembrare abbordabile la figura presidenziale, piacciano in modo smisurato le celebrazioni, in particolare quelle per il suo compleanno. C’è uno storico a dimostrarlo, in parte ambientato a Pennsylvania Avenue, ma la sensazione è che la festona con cui Michelle e Barack santificheranno l’ingresso dell’ex presidente tra le pantere grigie, in coincidenza con lo scoccare dei 60, oscurerà i precedenti. Scenario è l’isola più presidenziale del mondo, Martha’s Vineyard, a largo della costa wasp del Massachusetts. Centinaia di invitati, pioggia di celebrities (Spielberg, Clooney, Springsteen, Vedder, la cricca degli irriducibili obamiani), polemiche Covid sulla promiscuità, il solito giochino perbenista dello “staremo tutti all’aria aperta”, liberi di non crederci o sorvolare (i residenti mugugnano, ma per le tremolanti economie degli isolani un evento così è una boccata di ossigeno).

