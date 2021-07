Ocasio-Cortez perde in casa

Alle primarie di New York si è imposto Eric Adams, ex poliziotto esponente dell'establishment. Che ne è dell'appeal e della strategia della deputata star dei democratici radicali?

Alexandria Ocasio-Cortez ha perso nella sua New York: la candidata alle primarie democratiche per la carica di sindaco che aveva sostenuto, Maya Wiley, è arrivata terza, dietro al vincitore, Eric Adams, e a Kathryn Garcia, entrambi esponenti dell’ala moderata del partito. Ocasio-Cortez – deputata del Bronx e star dei democratici più radicali, di quelli che pensano (e dicono) che i moderati non dovrebbero nemmeno essere considerati del partito perché sono di destra – ha scelto tardi, a una settimana dall’inizio delle votazioni via posta, Maya Wiley, e questo ha pesato perché oggi molti dicono che i radicali si sono presentati deboli a questo appuntamento cui invece tutti davano molto peso.