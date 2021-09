Come va la guerra al terrore? Leggete la storia di al Logari

La Cia aveva trasferito dall'India l'attentatore di Kabul nel 2017 per cavare informazioni sullo Stato islamico in Afghanistan. Durante il collasso di agosto lui è tornato a essere libero e invisibile

La storia di Abdul Rahman al Logari, l’attentatore suicida più letale dello Stato islamico, riguarda una domanda importante di politica estera: l’Amministrazione Biden riuscirà a neutralizzare i gruppi terroristi in Afghanistan anche dopo avere ordinato il ritiro totale dei soldati, che vent’anni fa erano arrivati lì proprio per neutralizzare i gruppi terroristi? Un po’ di contesto. Abdul Rahman al Logari è l’uomo sulla trentina che il 26 agosto è riuscito a superare un paio di posti di blocco dentro all’aeroporto di Kabul a farsi esplodere in mezzo alla folla e vicino ai soldati americani. Ha ucciso quasi duecento persone (ma alcune potrebbero essere state uccise dal fuoco di reazione dei soldati) e tredici militari americani, pochi altri attentatori sono riusciti a infliggere così tanti danni da soli – tanto che all’inizio si credeva che fosse stata un’operazione con più uomini. Sabato 18 settembre è uscito il numero venti di Sawt al Hind, è il mensile in lingua inglese dello Stato islamico in India con titolo in arabo (la voce dell’India). Sostiene che al Logari fosse andato cinque anni fa a compiere un’operazione suicida a Nuova Delhi, ma che fosse stato arrestato prima di riuscire a colpire.