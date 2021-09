Storia di un attacco col drone

Jalalabad, dal nostro inviato. Per ora la campagna dell’Amministrazione Biden contro lo Stato islamico in Afghanistan dopo il ritiro totale dei soldati è rappresentata da due strike con i droni. Uno il 29 agosto nella capitale Kabul e un altro due giorni prima, il 27, in una regione al confine con il Pakistan. Quello del 29 agosto è stato un disastro: il Pentagono aveva annunciato di avere colpito una macchina “dello Stato islamico” che aveva “attentatori suicidi” a bordo e stava per attaccare di nuovo l’aeroporto internazionale di Kabul, ma è stato smentito. Ha ucciso dieci civili che non c’entravano nulla e tra loro sette bambini. Erano i giorni tesi dell’evacuazione di massa, lo Stato islamico il 26 agosto aveva ucciso quasi duecento civili afghani e tredici soldati americani con un attacco suicida – forse alcune vittime sono state colpite dal fuoco di reazione dei soldati americani, come sostengono testimoni ascoltati dalla Bbc – e ci si aspettava un altro attacco dello Stato islamico da un momento all’altro. L’aeroporto era ancora esposto come tre giorni prima. L’apparato di sicurezza americano formato da intelligence e militari monitorava Kabul e le case sospette per bloccare in anticipo le cellule dello Stato islamico, ma ha commesso un errore irreparabile. Un’analisi video del New York Times dimostra che gli americani hanno scambiato un civile afghano che caricava taniche di acqua per la famiglia sulla sua macchina per un terrorista che caricava esplosivo (che spesso è contenuto in taniche).

