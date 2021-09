L'America, noi e i frammenti di uno specchio rotto

Se c’è da parlare di Stati Uniti e di Europa, delle ferite delle nostre democrazie, di come siamo cambiati, di come dobbiamo curarci, Adam Michnik è la persona giusta, perché conserva rispetto e amore per quello spazio di libertà che è l’occidente. Michnik, intellettuale e fondatore della Gazeta Wyborcza – il quotidiano di riferimento dell’opposizione liberale, atlantista ed europeista in Polonia – ha conosciuto bene la dittatura, ama moltissimo la libertà e soprattutto la democrazia. L’11 settembre del 2001 era in Germania a ritirare un premio con altri due personaggi simbolo della lotta della Polonia contro la dittatura comunista, il giornalista Tadeusz Mazowiecki e l’economista Leszek Balcerowicz. “Abbiamo appreso la notizia dell’attacco terroristico dalla televisione, abbiamo visto così le prime immagini. Ho chiamato la redazione e ho dettato un articolo che mi fluiva veloce dalla testa. Dettando avevo la consapevolezza che quel giorno, in quell’11 settembre, iniziava davvero il Ventunesimo secolo, così come il Ventesimo era incominciato con l’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando”. Ogni epoca ha il suo inizio traumatico, ogni nuovo secolo nasce da una ferita, che non si capisca mai se sia un sintomo del cambiamento oppure il suo inizio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE