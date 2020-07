La lagna al potere

Attenti al lupo, scrive Giuliano Ferrara, Donald Trump teme di dover tornare in gabbia, e si infuria. Soprattutto, si lamenta. Il vittimismo – tutti mi vogliono male – è un tratto comune dei leader cosiddetti populisti. Trump lo sta portando, come è sua natura, all'estremo. Nell'ultima conferenza stampa, il presidente americano ha detto che la gente ama più il dottor Fauci di lui, “ha un consenso molto alto e quindi mi chiedo perché io non ho un consenso alto rispetto al virus,...

