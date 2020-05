L’euforia della ripresa

L’Europa della prossima generazione è iniziata ieri con un Recovery fund generoso e ambizioso – soprattutto per l’Italia – e pure difficile da far digerire a tutti, ma è sembrato che tutto il chiacchiericcio sovranista e nazionalista scomparisse d’un colpo, come la luce che porta via le notti insonni. Sappiamo che non scomparirà, ma intanto questa fase due di confusione e nervosismo ogni tanto si colora di euforia. Sciagurata euforia o liberatoria euforia? Difficile dirlo, i mercati provano a viverla...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.