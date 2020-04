Il virus delle banlieue

Roma. La scorsa settimana, dopo il discorso con cui il presidente francese Emmanuel Macron annunciava che la Francia sarebbe rimasta chiusa fino all’11 maggio, la situazione nelle banlieue era già molto tesa. Far rispettare le regole del confinement nelle periferie dove la densità abitativa è maggiore e da cui provengono molte di quelle categorie che non si sono fermate durante la crisi sanitaria – badanti, cassieri, postini, netturbini – rappresenta una delle difficoltà maggiori per il governo. Per questo, dopo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.