Roma. “Visti da Bruxelles e dal cuore dell’Europa i problemi che ora sono al centro del dibattito italiano appaiono meno tambureggianti, certo meno ansiogeni che a Roma. Non c’è l’assillo di molti nostri ministri per la ribalta mediatica quotidiana e si lavora meglio. Questo non significa che il governo avrà vita facile, cosa che in questo momento è privilegio di pochissimi. Io sono qui per dare una mano sia al mio paese sia all’Europa ed è ciò che faro”. ...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.