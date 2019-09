Le scelte di Ursula von der Leyen sui commissari

Bruxelles. Con la pubblicazione ieri del calendario ufficiale delle audizioni dei membri designati della Commissione di Ursula von der Leyen, al Parlamento europeo inizia un vecchio gioco: il tiro al commissario. Ma questa volta, se non sarà tenuto sotto controllo, rischia di trasformarsi in un boomerang per le forze europeiste. Il gioco funziona più o meno così: ciascun grande gruppo politico prende in ostaggio alcuni commissari degli altri, tenendoli come moneta di scambio per liberare i propri. Ogni scusa è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.